RDC: bilan mitigé pour la médiation en Ituri après plus de six mois de mission

Entre mai et décembre 2020, des attaques en Ituri ont fait au moins 647 morts et plus de 1,6 millions de déplacés, selon l’ONU. (image d'illustration). MONUSCO/Abel Kavanagh

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La situation dans la province de l’Ituri reste préoccupante. Entre mai et décembre 2020, des attaques ont fait au moins 647 morts et plus de 1,6 millions de déplacés, selon l’ONU. Face aux limites de l’action militaire, Félix Tshisekedi avait envoyé en juillet 2020 des ex-seigneurs de guerre pour négocier un cessez-le-feu avec les miliciens de la Codeco. Plus de six mois plus tard, où en sommes-nous ?