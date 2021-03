Afrique du Sud: branle-bas de combat pour retrouver des crocodiles échappés d'un élevage

En Afrique du Sud, la police est à la recherche d’une dangereuse bande de jeunes crocodiles du Nil échappés d'une ferme située à plus de 150 kilomètres à l’est du Cap. Élevés pour leur peau, ils se sont enfuis cette semaine à travers un trou dans le grillage.

Publicité Lire la suite

Il est impossible de savoir combien de crocodiles se sont échappés. Au total, l’élevage comptait environ 5000 reptiles, des jeunes animaux mesurant environ 1,5 mètre de long. Aussitôt l’incident découvert, le propriétaire de la ferme a donné l’alerte. Depuis, police et services de l’environnement de la province concentrent leur recherche autour d’une rivière qui se trouve à proximité. Plus d’une vingtaine de reptiles ont été capturés dès le premier jour à l’aide de cages dans lesquelles sont placés des appâts.

Mais une fois dans la rivière, s'inquiète Petro van Rhyn des services d’environnement de la province, il est très difficile de les attraper. Comme il l'explique, « la rivière est envahie de végétation. C’est très dense. Et comme ce sont des animaux nocturnes, nous devons effectuer des patrouilles de nuit pour tenter de les localiser. Une fois dans la rivière, c’est quasiment impossible de les attraper. Ils ont tout ce dont ils ont besoin dans l’eau. Ils doivent certes adapter leur menu et manger du poisson plutôt que du poulet. Mais c'est très difficile de les leurrer dans une cage. Et nous sommes obligés de les abattre ».

Quatre bateaux et huit plongeurs patrouillent la rivière la nuit. Les habitants des localités situées à proximité ont été prévenus de ne pas se promener ou se baigner. Avoir à tuer ces reptiles est traumatisant, explique une responsable des services d’environnement pour qui « le plus dur est que nous n’avons aucune idée de combien de crocodiles sont toujours dans la nature. Nous espérons qu'il n'y en ait pas plus d’une centaine ».

► À lire aussi : Afrique du Sud : 15 000 crocodiles s'évadent d'une ferme d'élevage !

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne