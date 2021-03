Covid-19: aidé par le programme Covax, le Mali a reçu ses permières doses de vaccin

Bah N'Daw, le président de transition du Mali, le 25 septembre 2020. (illustration) AP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Le Mali a reçu, vendredi 5 mars, 396 000 doses de vaccin Oxford-AstraZeneca à l'aéroport de Bamako. Un premier lot sur plus de 1.4 million doses attendues d'ici fin mai 2021 grâce à Covax, un dispositif créé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) au bénéfice des pays les plus démunis, pour un accès à des vaccins sûrs et efficaces.