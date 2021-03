Sénégal: situation tendue et indignation populaire après trois jours d'émeutes

Un véhicule de la gendarmerie sénégalaise passe devant une automobile calcinée, le 5 mars 2021 à Dakar. AFP - SEYLLOU

Le Sénégal vient de vivre trois jours de manifestations et d’émeutes à Dakar et dans plusieurs villes faisant quatre morts suite à l’arrestation de l’opposant politique Ousmane Sonko pour « trouble à l’ordre public » et « participation à une manifestation non autorisée ». En parallèle, il est aussi accusé de viol et de menaces de mort. S’il continue de dénoncer un complot destiné à l’écarter du jeu politique, le ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome a pourtant déclaré, le 5 mars au soir, qu’il s’agissait d’un « contentieux judiciaire qui implique deux citoyens sénégalais ».