Côte d’Ivoire: les tout premiers résultats annoncés par la CEI

Une affiche de la Commission électorale pour les législatives du 6 mars 2021 en Côte d'Ivoire. © RFI/Paulina Zidi

Texte par : RFI Suivre 4 mn

7 millions et demi d’électeurs ivoiriens étaient appelés, samedi 6 mars, à élire leurs députés. 254 sièges à pourvoir. Le 255e est en jeu ultérieurement, après le décès d’une candidate suppléante. Il s’agissait des premières élections depuis dix ans à rassembler les partis des trois principaux leaders de la vie politique ivoirienne. Après une présidentielle marquée par des violences politiques et le boycott de l’opposition, ces élections se sont déroulées dans le calme. On attend maintenant les résultats, mais la CEI a commencé à en donner cette nuit.