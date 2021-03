REPORTAGE

Résurgence de la maladie Ebola en Guinée: «Derrière elle, la violence»

Personnel soignant en combinaison intégrale au centre de traitement des épidémies de Nzérékoré. © RFI/Carol Valade

Texte par : Carol Valade Suivre 6 mn

Tandis que le monde a les yeux rivés sur la pandémie de Covid-19, la Guinée est en proie à une résurgence du virus Ebola, près de 5 ans après la fin de l’épidémie la plus meurtrière qui avait coûté la vie à plus de 11 300 personnes en Afrique de l’Ouest. En région forestière dans le sud du pays, au moins 9 personnes ont trouvé la mort sur une vingtaine de cas détectés. Les autorités se sont donné 6 semaines pour vaincre la maladie, mais il faut pour cela surmonter les réticences de la population et la peur que suscite de toutes parts la fièvre hémorragique.