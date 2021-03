Frontières et écoles fermées sur l'Île Maurice après le retour du Covid-19

Dix personnes ont été dépistées dans un nouveau foyer de propagation. Tous les établissements scolaires sont fermés à partir de ce matin dans l’île. L’appareil de veille sanitaire a été réactivé, alors que la peur d’un reconfinement fait paniquer la population.

De notre correspondant à Port-Louis, Abdoolah Earally

Le retour du coronavirus a réveillé le traumatisme de mars 2020. La rumeur d’un reconfinement a couru sans tarder et dans tous les sens sur la Toile, avec pour conséquences la ruée vers les supermarchés. Un an après le confinement et un répit de quatre mois sans propagation, le virus pointe à nouveau son vilain nez en société.

Le foyer de propagation a été découvert vendredi dans la région de Curepipe, au centre de l’île. En cause, une entreprise de distribution de fruits importés notamment d’Afrique du Sud. Trois cas ont été dépistés ce jour-là. L’itinéraire de la contamination a révélé, en tout, 10 employés positifs au Covid-19.

Écoles et universités fermées

Maurice compte depuis ce lundi matin, 10 cas positifs dépistés dans la communauté, en plus de 30 cas actifs venus de l'étranger et placés en quarantaine. C'est suffisant pour déclencher les grands protocoles sanitaires. Les écoles et les universités sont fermées pour une semaine. Le ciel est fermé aux passagers en provenance de l’étranger.

Les rassemblements religieux, notamment le grand pèlerinage hindou du moment et la semaine de quarante heures catholiques sont déconseillés. Enfin, la Fête nationale ce vendredi sera réduite à sa plus simple expression.

