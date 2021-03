Covid-19: la crise sanitaire a fait chuter le PIB de l'Afrique du Sud en 2020

La crise sanitaire a durement touché l’économie de l’Afrique du Sud en 2020. Selon l'agence statistique StatSA, le PIB du pays s’est contracté de 7% par rapport à 2019, c’est sa première récession en douze ans.

Le confinement imposé fin mars 2020 en Afrique du Sud pour freiner la propagation du Covid-19 a été le plus strict du monde. Par conséquent, il a lourdement affecté l’économie du pays.

Son PIB a chuté de plus de moitié en printemps dernier en raison du fort recul des activités dans les secteurs telles que l’hôtellerie, le tourisme, l’industrie ou encore le commerce.

L’économie a ensuite connu une croissance positive quand les mesures de restrictions ont été assouplies ; 13 % et demie au troisième trimestre et 1% et demie au quatrième trimestre. Mais ce rebond du PIB n’a pas suffi à combler les ravages économiques causés par la pandémie.

Une pandémie qui a beaucoup touché la population sud-africaine. Le pays compte officiellement plus de 1,5 million de cas de Covid-19 et plus de 50 000 morts, soit près de la moitié des décès liés au coronavirus en Afrique.

