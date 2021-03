Législatives ivoiriennes: l'attente des résultats dans trois circonscriptions

Opérations de vote à Yopougon, Abidjan. © Paulina Zidi/RFI

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Depuis dimanche midi, la commission électorale égrène les résultats circonscription par circonscription. Ce lundi après-midi, la CEI a progressé mais s’est mise à marquer des pauses de plus en plus longues au fur et à mesure qu’approchait le dénouement, et le cas des circonscriptions les plus disputées.