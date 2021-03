Mali: les membres du groupe de soutien font le point sur la transition malienne à Lomé

Vue d'une artère de Bamako, capitale du Mali (Illustration). REUTERS - Joe Penney

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Où en sont les réformes politiques et institutionnelles de la transition malienne ? Amis et partenaires réunis dans le Groupe de soutien dont la Minusma, l’Union africaine, la Cédéao et les pays voisins ont évalué lundi 8 mars à Lomé la transition malienne. Le Mali organisera les élections présidentielles en mars 2022. Le Togo a appelé à poursuivre le dialogue pour la paix au Mali et dans le Sahel.