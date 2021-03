Sénégal: le M2D appelle à un nouveau rassemblement pacifique le 13 mars

Un manifestant agite un drapeau lors d'une mobilisation à Dakar le 8 mars 2021. AFP - JOHN WESSELS

Le Mouvement pour la défense de la démocratie (M2D) a lancé un nouvel appel à la mobilisation pour un rassemblement pacifique ce samedi 13 mars. La coalition, créée la semaine dernière, regroupe des partis politiques d’opposition (dont le Pastef d’Ousmane Sonko) et des mouvements de la société civile (dont Y’en a Marre). Le M2D avait suspendu les manifestations prévues ce mardi et mercredi, après plusieurs jours de manifestations et violences qui ont fait au moins 5 morts selon le bilan officiel, 11 selon l’opposition.