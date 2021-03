Les rappeurs sénégalais se mobilisent et créent les hymnes des manifestations

Des manifestants le 8 mars 2021 devant le Palais de justice de Dakar. © Sylvain Cherkaoui/AP

2 mn

Alors que plusieurs jours de manifestations et violences ont fait au moins 5 morts officiels et 11 selon l’opposition au Sénégal, les artistes se sont mobilisés avec la composition de chansons et de clips engagés.