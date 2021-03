Le groupe sud-africain Ndlovu Youth Choir se réinvente malgré la pandémie

Il y a un an, le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé déclarait la pandémie mondiale de Covid-19. La planète allait se barricader. Un coup d'arrêt brutal notamment pour les artistes habitués à parcourir le monde. Mais aussi une source d'inspiration et une occasion de se réinventer pour le Ndlovu Youth Choir, un groupe de jeunes musiciens sud-africains.

Avec notre correspondant à Johannesburg, Romain Chanson

Les paroles de « Jaba Jaba » résonnent dans l’amphithéâtre vide de Moutse. Cette chanson du Ndlovu Youth Choir a été écrite pour nous convaincre de se faire vacciner. Les artistes ont un rôle à jouer pendant la pandémie nous explique la choriste Thuilisile Masanabo. « En tant que musicien on peut aider à faire passer le mot, à encourager les gens à se faire vacciner. Parce que souvent, une chanson vaut mille mots. »

« Écrire un nouveau répertoire »

Suivant cette logique, le Ndlovu Youth Choir a publié des chansons à thème depuis un an. Un tutoriel en musique pour se laver correctement les mains, un message d’avertissement contre les rumeurs.

Le temps libre accordé par la pandémie a été productif, explique Ralf Schmidt le directeur artistique. « On en a profité pour écrire un nouveau répertoire, pour affiner les chorégraphies pour travailler avec de nouveaux solistes, mais aussi pour produire de nouvelles chansons qui sont sorties sur un album publié l'année dernière. »

Leur dernier tube en date « We Will Rise » est une (« nous nous relèverons » en français) chanson d'espoir après un an de sacrifices.

