Madagascar: comment inviter les femmes à plus participer à la vie politique du pays ?

Madagascar : Jeune femme votant au second tour de l'élection présidentielle, dans le Grand Sud, à Tuléar, le 19 décembre 2018. © Sarah Tétaud / RFI

Bien que majoritaires dans la population, sur les listes électorales, les femmes restent minoritaires, à 46%. Comment faire pour que ces listes reflètent plus la réalité ? Pour que les femmes participent plus à la vie politique de leur pays ?La Céni, la Commission électorale nationale et indépendante organisait hier mercredi un grand débat auxquels étaient conviées personnalités politiques, administrations et société civile pour réfléchir à la question.