Mali: à Tombouctou, la Minusma emploie de plus en plus de femmes

A Tombouctou, la Minusma emploie plus de 600 Maliens. (image d'illustration) SEBASTIEN RIEUSSEC / AFP

Texte par : RFI

A cause de la crise sécuritaire, le chômage s'installe dans le centre et le nord du Mali. Aujourd'hui, dans le septentrion du Mali, le plus gros pourvoyeur d'emplois est la mission de l'ONU au Mali. Et à Tombouctou par exemple, où 600 Maliens sont employés par la Minusma, on compte de plus en plus de femmes.