Washington classe les shebabs du Mozambique dans les «groupes terroristes» affiliés à l'EI

Une maison détruire dans le village d'Aldeia da Paz, dans la province du Cabo Delgado, après une attaque en 2019. (image d'illustration) AFP - MARCO LONGARI

Mercredi 11 mars, les États-Unis ont désigné les ADF, les Forces démocratiques alliés, actives en RDC, et Daech Mozambique comme des « organisations terroristes étrangères » et « groupes terroristes mondiaux expressément désignés ». Ces classifications, qui englobent leurs leaders respectifs, Seka Musa Baluku et Abu Yasir Hassan, ont entraîné une série de sanctions.