Cono-B : interpellation d’un leader de la société civile, Alexandre Ibacka Dzabana

Une rue du centre-ville de Brazzaville. Wikimedia

Texte par : David Baché 2 mn

Alexandre Ibacka Dzabana, coordonnateur de la Plateforme congolaise des ONG des droits humains et de la démocratie, membre du mouvement M22 et de la coalition Tournons la page, a été interpelé jeudi matin. Il est soupçonné de tentative de déstabilisation de l’Etat et des institutions, et ce à dix jours de la prochaine élection présidentielle.