Covid-19: à Madagascar, le durcissement des mesures sanitaires complique les rites funéraires

(Illustration) Cortège funéraire à Antanarivo, Madagascar. LightRocket via Getty Images - Jeremy Horner

Face au relâchement de la population quant aux gestes barrières et devant la recrudescence de l’épidémie sur tout le territoire, plus particulièrement au centre et au nord du pays, la gendarmerie nationale vient d’annoncer la reprise d’anciennes dispositions décidées par les ministères de l’Intérieur et de la Santé. En clair, distanciation sociale, sanctions en cas de non port du masque, et surtout, obligation d’enterrer les morts du Covid ou suspectés d’être morts du covid, sur leur lieu de décès. Un coup dur pour la population malgache, très attachée aux rites funéraires et à l’inhumation du proche dans le tombeau familial.