Libye: le profil du gouvernement de transition d'Abdel Hamid Dbeibah

Le nouveau Premier ministre libyen Abdel Hamid Dbeibah. Mahmud TURKIA AFP

Le serment de ses membres sera prêté lundi 15 mars à Benghazi et la passation du pouvoir se fera dans la semaine. Les Libyens espèrent que ce nouveau gouvernement d’union nationale permettra de tourner la page d’une la décennie noire et changer la situation économique et sécuritaire économique catastrophique. Pour se faire, le Premier ministre libyen a tenu à ce que ce gouvernement de mission qui doit appliquer le plan de route de l’ONU soit formé en majorité des spécialistes.