Présidentielle au Tchad: le candidat Brice Mbaimon Guedmabye suspend sa campagne

Un quatrième candidat à la présidentielle du 11 avril prochain risque de ne pas participer au scrutin. Brice Mbaimon Guedmabye suspend sa campagne.

Après le retrait des candidats Yorongar Ngarledji, Saleh Kebzabo et Bongoro Théophile, voilà que Brice Mbaimon Guedmabye, qui a déjà été candidat en 2016, suspend sa campagne en raison, a-t-il expliqué, du déséquilibre imposé par le camp d'Idriss Déby Itno, le président sortant, et de l'absence d'initiative de la Commission électorale nationale indépendante pour mettre tous les candidats au même pied d'égalité.

« Durant la campagne, des emplacements spéciaux sont réservés dans chaque localité pour la position des affiches électorales. La ville de Ndjamena, comme toutes les localités du pays, est prise d’assaut par des affiches du parti au pouvoir et ses alliés de manière anarchique, sans que la Céni ne lève le petit doigt pour mettre fin à ce désordre. »

Le candidat a ainsi exigé « des mesures fortes en faveur de la transparence des élections, et la sécurité des acteurs politiques et sociaux ». « Il s’agit pour le gouvernement d’assurer à tous les candidats une couverture sécuritaire, au même titre que le candidat Idriss Déby Itno, de procéder à la décrispation du climat social en trouvant une solution juste aux revendications légitimes des travailleurs du secteur public en grève, rétablir l’équilibre de la parité majorité-opposition à la Céni actuellement dominée par les membres du MPS et ses alliés. »

En conséquence, Brice Mbaimon Guedmabye a expliqué que « l’Alliance républicaine pour le changement démocratique, qui n’entend pas servir de caution à une quelconque parodie électorale, suspend à compter de ce jour sa participation à la campagne électorale en attendant la réponse à ses exigences ».

