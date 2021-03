Experts de l’ONU assassinés en RDC: des «lenteurs» et «irrégularités» dans le procès pour HRW

Les experts de l'ONU Zaida Catalan et Michael Sharp ont été assassinés dans le Kasaï, en mars 2017. DR

C’était il y a quatre ans ; le 12 mars 2017, en République démocratique du Conto (RDC), étaient assassinés Michael Sharp et Zaida Catalan, deux experts de l’ONU qui enquêtaient sur les violences dans le Kasaï-Central. Quelques mois plus tard, un procès était ouvert pour déterminer les causes et les responsables de ces meurtres, mais, depuis, la procédure avance au ralenti et est émaillée d’irrégularités, selon l’ONG Human Rights Watch.