Mali: à Tessalit, les forces alliées coordonnent leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme

Hélicoptère de la force Barkhane au-dessus du camp de Tessalit, au Mali, janvier 2017. © RFI/David Baché

La lutte contre le terrorisme dans le nord du Mali où des échanges d'informations et patrouilles communes sont mises en œuvre. Les forces alliées sur le terrain mutualisent de plus en plus leurs efforts pour combattre le terrorisme. C'est le cas à Tessalit où cohabitent forces françaises Barkhane, casques bleus de l'ONU et Forces armées maliennes.