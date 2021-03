Trevor Noah, des comedy clubs de Johannesburg aux Grammy Awards de Los Angeles

Grande fête de la musique américaine cette nuit avec la cérémonie des Grammy Awards. L'événement se déroulera essentiellement de manière virtuelle depuis Los Angeles, alternant performances live et séquences pré-enregistrées. Un spectacle animé par l'humoriste sud-africain Trevor Noah connu pour son émission satirique le Daily Show et ses spectacles. Une consécration pour ce comédien de 37 ans originaire de Johannesburg où il a fait ses débuts.

Avec notre correspondant à Johannesburg, Romain Chanson

De l'ambition et du talent. Dès ses débuts à Johannesburg, le jeune Trevor Noah se préparait à devenir une vedette se souvient Chris Forrest, l'un des vétérans de l'humour sud-africain : « Quand je l'ai rencontré il commençait à peine à jouer devant un public dans un comedy club. Il est venu me voir avant de monter sur scène pour me demander s'il devait embaucher un manager. Je lui ai fait remarquer que c'était seulement son premier spectacle et qu'il devait d'abord essayer de devenir connu avant de penser à engager un manager. Et puis il est monté sur scène et il était incroyable. Dès qu'il a rejoint sa loge je lui ai dit : je veux être ton manager. »

Trevor Noah a également fait ses armes sur la radio pour jeunes YFM. A son départ de la radio, c'est l'animateur MacG qui a pris sa place Il se souvient de leur discussion dans le sous-sol de la radio. « Il m'a dit, salut mon pote, je quitte YFM, raconte-t-il. Moi j'avais seulement 18 ans et mon rêve c'était de travailler pour cette radio. Alors je me demandais : pourquoi ce gars quitte la plus grosse radio jeunesse de Johannesburg pour se consacrer à la comédie alors qu'à cette époque la comédie ne représentait pas grand-chose. Mais pour Trevor Noah ce n'est pas surprenant qu'il soit allé aux États-Unis et qu'il en soit où il est aujourd'hui. Il a toujours été génial dans son domaine et les Sud-Africains l'adorent. »

En 2019, Trevor Noah marquait les esprits en remplissant le Madison Square Garden aux États-Unis pour son spectacle. La présentation des Grammys Awards est une nouvelle consécration pour le Sud-Africain.

La cérémonie commencera à 17h heure de Los Angeles, 2h du matin heure de Paris.

