Bénin: l’opposition continue de dénoncer la détention de Reckya Madougou

Le gouvernement béninois ne nous sort aucune preuve de ces accusations. Et eux-mêmes disent qu’ils n’ont pas encore ces preuves d’accusations. Et nous, nous savons que cette dame dérange, elle vient sur le champ politique des élections alors qu’elle n’est pas attendue. Donc, on sait qu’elle a les moyens financiers de gagner les élections contrairement à beaucoup de candidats qui sont là, qui n’ont pas les moyens financiers.