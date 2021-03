INVITE AFRIQUE SOIR

Présidentielle au Congo-Brazzaville: Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, candidat indépendant

Audio 03:58

Une affiche de campagne de Joseph Kignoumbi Kia Mboungou à Brazzaville, le 16 mars 2016. (Photo d'illustration) © MARCO LONGARI / AFP

Texte par : Florence Morice Suivre 5 mn

Cap sur le Congo-Brazzaville et coup d’envoi, ce lundi 15 mars, de notre série d’interviews consacrée aux candidats à la présidentielle du 21 mars, soit dimanche prochain. Sept candidats sont en lice et RFI leur donne la parole. Nous commençons par Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, candidat indépendant. Il s’est déjà présenté en 2002, 2009 et 2016. Il retente ainsi sa chance pour la quatrième fois, tout en disant craindre des élections « biaisées ». Il répond aux questions de Florence Morice.