Wasis Diop: «Thione Seck était vraiment un artiste singulier, qui a marqué le Sénégal»

Le chanteur Thione Seck (à gauche), ici au côté de Youssou N'dour lors d'un concert en 2012. © AFP/Seyllou

Texte par : Edmond Sadaka 4 mn

C'est la disparition d’une légende de la musique sénégalaise : le chanteur et parolier Thione Seck, âgé de 66 ans. Il avait débuté sa carrière à 17 ans avec le Star Band de Dakar et avait poursuivi avec le mythique Orchestra Baobab, groupe culte sénégalais des années 1970. Thione Seck était l’un des chantres du fameux style « mbalar ». Beaucoup d'artistes et de grands noms de la scène musicale pleurent un frère, comme son compatriote le chanteur Wasis Diop qui se souvient d’un homme profondément attaché à son pays.