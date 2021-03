Éthiopie: MSF s’inquiète de l’état du système de santé au Tigré

La majorité des infrastructures sanitaires que nous avons visitées fonctionnaient soit à moitié soit pas du tout. Cela veut dire que les gens qui vivent autour n’ont plus d’accès au système de santé, qui n’est plus fonctionnel. Le personnel de santé ne se sent plus en sécurité de travailler. Et en plus de tout cela, la majorité des ambulances ne sont plus là, elles ont été confisquées. Il y en a très peu aujourd’hui au Tigré. Ce qui veut dire qu’un patient ne peut pas être adressé si nécessaire à un service de soins plus poussé. Les femmes qui ont besoin d’accoucher ne peuvent plus être prises en charge. La vaccination s’est arrêtée depuis novembre dernier. Les gens avec des maladies chroniques, comme l’hypertension et le diabète, n’ont plus accès aux soins et aux médicaments. C’est un impact massif pour la population. À MSF, nous augmentons notre activité de jour en jour, mais les besoins sont si massifs qu’il n’y a aucune chance que MSF ait la capacité d’y répondre.