Centrafrique: un premier témoignage contre la milice de Yekatom et Ngaïssona à la CPI

L'ex-chef de milice centrafricain, Patrice-Edouard Ngaïssona, a comparu devant la CPI, à La Haye, le 25 janvier 2019. Koen van Weel / POOL / AFP

RFI

Il s’agit du premier témoignage entendu dans le procès ouvert mi-février contre Patrice Edouard Ngaïssona et Alfred Yekatom devant la Cour pénale internationale (CPI). Les deux Centrafricains sont poursuivis pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis en 2013 et 2014. L’accusation a appelé à la barre une victime de l’attaque du 5 décembre 2013 à Bangui.