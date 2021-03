Niger: nouvelle attaque terroriste dans la région de Tillabéry

Au Niger, au moins une trentaine de personnes sont mortes dans une attaque terroriste près de Banibangou, dans la région de Tillabéry, dans l’ouest du pays. Selon des sources sécuritaires, des villageois ont été attaqués ce lundi.

Les hommes armés auraient mené leur attaque sur deux axes, deux routes qui relient Banibangou à Chinagoder d’une part et à Darey-Dey d'autre part. Les victimes sont des villageois qui revenaient du marché hebdomadaire de Banibangou, près de la frontière avec le Mali. Il s’agit d’un grand marché de bétail, important pour l’économie de la région.

Selon des sources sur place, des véhicules dans lesquels voyageaient les villageois ont été arrêtés par les hommes armés qui auraient abattu les passagers à l’intérieur, avant d’y mettre le feu.

Ce n’est pas la première fois que cette partie du Tillabéry connaît une attaque meurtrière d’importance. En décembre 2020, le groupe État islamique dans le Grand Sahara avait attaqué la base militaire de Chinagoder, tuant près d’une centaine de soldats. Un an plus tard, ce sont des civils - une centaine également - qui avaient été massacrés dans l’attaque des villages de Tomabangou et Zaroumdareye.

