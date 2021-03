RDC: verdict attendu contre Laurent Nsubu Katende, chef de milice du Kasaï

Plus de 80 fosses communes liées aux massacres dans le Kasaï ont déjà été découvertes. RFI/Sonia Rolley

Texte par : RFI Suivre 4 mn

En République démocratique du Congo (RDC), un verdict très attendu, ce mardi 16 mars, dans le procès d’un milicien présumé du Kasaï : celui de Laurent Nsubu Katende, présenté comme le commandant d’une milice liée à l’insurrection armée de Kamuina Nsapu. Une insurrection qui, entre 2016 et 2019, s’est opposée aux forces armées congolaises dans la province du Kasaï-Central. Selon l’ONG Trial International, cette insurrection a entraîné la mort de plus de 3 000 personnes. Plus de 80 fosses communes liées à ces massacres ont déjà été découvertes.