Sénégal: les racines du malaise à Saint-Louis

La pêche est au cœur de la vie économique à Saint-Louis au Sénégal, mais la crise complique la donne. RFI/Sylvain Cherkaoui

Au Sénégal, les manifestations et les émeutes ne se sont pas seulement concentrées à Dakar suite à l’affaire Ousmane Sonko, leader du parti d’opposition le Pastef-Les patriotes qui est inculpé de viol et de menaces de mort. D’autres régions se sont mobilisées et soulevées pour « défendre la démocratie ». Un combat qui va au-delà de la personne d'Ousmane Sonko, comme à Saint-Louis au nord du pays, ville particulièrement touchée par le chômage des jeunes et point de départ de l’émigration irrégulière.