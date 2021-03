Congo-Brazzaville: le vote anticipé des militaires ne fait pas l'unanimité

Des étudiants de l'école militaire de Makabandilou, dans la banlieue de Brazzaville (archives). AFP - STR

Au Congo-Brazzaville la présidentielle a lieu le 21 mars. Mais les forces de défense et de sécurité sont convoquées aux urnes ce mercredi 17 mars. Il s’agit d’un vote par anticipation et une première expérience que le pays tente. Pour les autorités ce vote doit permettre de gagner en temps, car la force publique ne s’occupera plus que la sécurisation du scrutin le jour J. L’opposition et la société civile y voient plutôt une occasion créée pour frauder.