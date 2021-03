Nigeria: la crise humanitaire dans le nord-est est-elle délaissée?

Des enfants et des femmes près de Maiduguri, dans l'Etat de Borno, au nord-est du Nigeria (image d'illustration) AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Nigeria près de neuf millions de personnes dépendant de l'aide humanitaire et les besoins restent énormes : manque d’infrastructure, difficultés d’accès aux soins de santé et de nombreux déplacés qui ne parviennent pas à retourner chez eux. Les humanitaires tentent d’attirer l’attention sur cette crise qui semble passer au second plan en raison de la pandémie de Covid-19.