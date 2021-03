Présidentielle au Congo-Brazzaville: la force publique a voté dans le calme

Des militaires alignés devant un bureau de vote de Bazzaville, le 17 mars 2021. © Loïcia Martial/RFI

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Quelques dizaines de milliers de militaires, policiers et gendarmes se sont rendus aux urnes hier mercredi 17 mars au Congo-Brazzaville. Ils ont voté par anticipation et vont être déployés à compter de ce jeudi 18 mars dans les centres qu’ils vont sécuriser pendant le vote général du 21 mars, selon les autorités. L’opposition et la société civile n’ont guère apprécié ce vote anticipé, une première expérience tentée par le pays.