RDC: au moins 4 morts dans des inondations meurtrières à Kinshasa

Nous devons essayer de désengorger la ville et de moderniser les réseaux d’évacuation, tout ce qu’il y a comme canalisations. Là, on y travaille. C’est vrai que ce n’est pas facile parce qu’il faut vraiment de l’énergie pour prendre des décisions qui sont parfois impopulaires parce que les gens ne comprennent pas qu’il faille casser certaines constructions anarchiques qui sont bâties sur les canalisations. Mais là, on n’a pas le choix, il nous faut vraiment des décisions courageuses parce que vous avez à Kinshasa, des constructions, des bâtiments érigés sur les principales voies d’évacuation des eaux. Vous avez des constructions, des immeubles sur les égouts. Et là, ça empêche vraiment les eaux de couler vers le fleuve Congo.