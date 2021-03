Côte d'Ivoire : Hamed Bakayoko inhumé à Séguéla

Le Premier ministre ivoirien Hamed Bakayoko, décédé le 10 mars en Allemagne, a été inhumé dans l'intimité familiale ce vendredi 19 mars dans sa ville de Séguéla (Nord), à l'issue d'une semaine de deuil national. Ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial à Séguéla, Sidy Yansané

La cour de la Grande Mosquée de Séguéla était pleine à craquer, ainsi que les rues avoisinantes, occupées par des centaines de croyants venus accompagner le défunt Premier ministre vers sa dernière demeure. Vêtus de blanc, la couleur du deuil, le chef de l’État Alassane Ouattara et plusieurs ministres étaient présents.

Nous avons pris part avec le Président Alassane Ouattara @AOuattara_PRCI à la prière mortuaire pour le repos de l'âme du Premier Ministre Hamed Bakayoko, le vendredi 19 mars 2021, à la grande mosquée de Séguéla. https://t.co/Lwt8tT6FFp pic.twitter.com/0fxu29kCy9 — DOMINIQUE OUATTARA (@dominiqueouat) March 19, 2021

Ainsi que de nombreux admirateurs d’Hamed Bakayoko. Les larmes aux yeux, ce jeune homme vient de la commune abidjanaise d’Abobo, dont HamBak était le maire : « Les mots me manquent. Hambak, c'était notre maire. Il nous a tout donné à Abobo. Il a transformé Abobo. Mais c'est Dieu qui l'a voulu. On n'a pas le choix. Alors on le laisse à Dieu ».

L’aumônier militaire régional de Bouaké est aussi venu présenter ses hommages, à celui qui était également ministre de la Défense : « Nous sommes venus en délégation pour rendre hommage à notre patron. Parce qu'il a fait beaucoup pour les aumôniers. Que la terre lui soit légère et que Dieu l'accueille dans son paradis.

Arborant un tee-shirt noir à l’effigie d’HamBak, cet originaire de la ville de Man, à l’ouest, a aussi tenu à partager une prière : « Nous, on est très choqués, la jeunesse ivoirienne, c'est pour cela qu'on est venu pour soutenir notre frère. Que Dieu l'accueille dans son paradis à lui »

L’idole politique des jeunes recevra désormais les recueillements dans son ranch familial à Séguéla.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne