Centrafrique: le président Touadéra annonce l'organisation d'un dialogue républicain

Mes chers compatriotes, je voudrais vous présenter la feuille de route du dialogue républicain et vous annoncer l’ouverture, dans les tous prochains jours, des concertations nationales. Ce dialogue républicain, que je veux sincère, inclusif et constructif, permettra -je l’espère vivement- de mobiliser tous les segments de la société centrafricaine, autour d’un agenda pour la consultation de la paix et de la sécurité, la stabilité politique et institutionnelle, la réconciliation nationale, l’appropriation et la bonne gestion de nos ressources naturelles, une gouvernance inclusive et démocratique, ainsi que le développement. L’objet de ces consultations consiste à recueillir vos avis, vos recommandations et suggestions pertinentes sur les résultats escomptés, ainsi que l’agenda d’intérêt national prioritaire et les principes fondamentaux à préserver. Je suis donc à l’écoute de tous les Centrafricains et Centrafricaines!