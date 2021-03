Covid-19 à Madagascar: en pleine seconde vague, le gouvernement en attente sur les vaccins

Dépistage du Covid-19 au centre médical d'Andohatapenaka à Antananarivo, le 20 juillet 2020. AFP - RIJASOLO

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Depuis une quinzaine de jours, un an après l’arrivée du Covid-19 à Madagascar, le pays connaît la seconde vague de l’épidémie. Mais le gouvernement ne se positionne pas sur le vaccin et l'opération Covax, préférant tabler sur le Covid-organics, le remède à base d’artemisia lancé par Andry Rajoelina il y a un an.