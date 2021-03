Francophonie: au Rwanda, le timide retour du français

La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo, félicitée par les journalistes et les déléguées lors du 17ème sommet des pays francophones. Ludovic MARIN / AFP

Au pays d’origine de la secrétaire générale de la francophonie (OIF), le français n’est, paradoxalement, plus une évidence, même s’il fait toujours partie des langues officielles du pays aux côtés du kinyarwanda, de l’anglais et du kiswahili. Autrefois langue de l’enseignement public, le français a été remplacé par l’anglais dans les écoles en 2008, alors que les relations entre Paris et Kigali étaient au plus bas. Aujourd’hui, il opère cependant un retour timide. En cette journée internationale de la Francophonie, RFI a demandé aux étudiants rwandais leur avis sur la question.