RDC: le Premier ministre s’explique sur le gouvernement qui se fait attendre

Je voudrais ramener tout le monde à la sérénité. Nous avons rencontré tous ces regroupements, nous avons donné les conditions pour participer au gouvernement, nous avons reçu les propositions… Après cela, bien sûr, place à ces échanges, pour pouvoir arriver à ce gouvernement, non seulement inclusif, et quand on parle d’inclusivité, cela veut dire qu’on parle de géopolitique, on parle de la participation de toutes les forces politiques. Mais on a aussi évoqué d’autres critères. C’était de dire que nous avons voulu voir participer la société civile, que nous puissions avoir un certain taux, en termes de participation féminine et de la jeunesse. Quand vous prenez tous ces éléments mis ensemble, vous comprenez que cela demande que l’on puisse faire un travail méticuleux. C’est vrai que nous comprenons l’urgence de la sortie du gouvernement, mais il ne faudrait pas confondre urgence et précipitation.