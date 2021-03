Burkina: une campagne pour sensibiliser les jeunes sur les menstruations

Selon une étude, 21% des jeunes s’absentent à l’école chaque mois au Burkina Faso et au Niger à cause de leurs règles. © iStock/LightFieldStudios

Texte par : RFI Suivre 3 mn

L’Unicef et le ministère de l’Éducation nationale mènent une campagne de sensibilisation des jeunes sur la gestion hygiénique des menstruations. Selon une étude, 21% des jeunes s’absentent à l’école chaque mois au Burkina Faso et au Niger à cause de leurs règles, qui ont des conséquences négatives sur leur résultat scolaire. Au cours de cette campagne, jeunes filles et garçons apprennent à mieux connaître l’appareil génital féminin et pour les filles, à mieux gérer les règles avec les méthodes simples et pratiques.