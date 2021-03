Congo-B: l’avocat du militant des droits de l’homme Alexandre Dzabana dénonce une «détention arbitraire»

A la veille de l’élection présidentielle, dimanche 21 mars, la FIDH se dit « préoccupée par la détérioration de l’état des libertés » au Congo-Brazzaville. (Photo d'illustration : un bureau de vote de Brazzaville). © AP/John Bompengo

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Le Congo-Brazzaville est dirigé, depuis presque 37 ans, par Denis Sassou-Nguesso qui briguera, demain dimanche 21 mars, un nouveau mandat présidentiel. Il sera face à six autres candidats parmi lesquels deux anciens ministres, Mathias Dzon et Brice Parfait Kolélas. À la veille de cette élection présidentielle, la FIDH et son partenaire congolais, l’OCHD, se disent « vivement » préoccupées par la « détérioration de l’espace démocratique et de l’état des libertés » dans le pays.