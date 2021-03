Affaire Chebeya-Bazana: le général John Numbi aurait fui la RDC

Cité avec insistance dans l’affaire Chebeya, l’activiste des droits de l’homme assassiné avec Fidèle Bazana le 1er juin 2010, cet ancien inspecteur général de la police nationale est invisible depuis de nombreux jours. Plusieurs sources dans le Haut-Katanga affirment que le général John Numbi Tambo a quitté le pays pour se réfugier à l’étranger.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Kamanda wa Kamanda Muzembe

Il a discrètement quitté le pays dans l’espoir d’échapper à la justice, confie une source à Lubumbashi. Le général John Numbi Banza Tambo ne s’est pas montré en public depuis plusieurs jours. Sa dernière apparition était dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Le général donnait des leçons à l’une de ses filles sur le maniement des armes.

Depuis, plus rien. Georges Kapiamba, de l’ACAJ, affirme que John Numbi a trouvé refuge au Zimbabwe. Il dit détenir ces révélations d’un officier qui est très proche du concerné. Mais à la présidence de la République, on se montre beaucoup plus réservé. « Nos agents ne nous ont encore rien dit », a déclaré un responsable des renseignements.

Cité comme commanditaire de l’assassinat de Floribert Chebeya et de Fidèle Bazana, l’ancien inspecteur général de la police a toujours clamé son innocence. Mais l’affaire est aujourd’hui relancée avec l’arrestation, l’année dernière, du colonel Christian Kenga Kenga et, en février, de Jacques Mugabo, deux fugitifs condamnés par contumace dans l’affaire Chebeya, ainsi que par les témoignages de deux autres policiers qui ont reconnu leur participation à l’opération au soir du 1er juin 2010.

