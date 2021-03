Darfour: les attaques se multiplient malgré le déploiement de la force conjointe

Des troupes soudanaises sécurisent le village de Tabit, au Darfour. (image d'illustration) AFP PHOTO/ASHRAF SHAZLY

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Plusieurs voix au sein même du Conseil de souveraineté se sont élevées contre la prolifération des armes et des milices au Darfour. La sécurité n’est pas revenue dans cette région à l’ouest du Soudan ravagée depuis 2003 par la guerre civile et le génocide, dont les violences ont fait plus de 300 000 morts. Une recrudescence des conflits tribaux qui intervient alors que les casques bleus de la Minuad ont amorcé leur retrait. Ces derniers jours, plusieurs villages et camps de déplacés ont été attaqués.