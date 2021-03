«Rentrée littéraire du Mali»: le prix du premier roman à Chab Touré

Remise du prix Massan Mankan Diabateau laureat Ibrahim Lanceni Coulibaly (à dr.) lors de la «Rentrée littéraire au Mali», à Bamako, le 20 mars 2021. © RFI / Salif Traoré

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Malgré un secteur du livre et de l'édition moribond dans le pays, « la Rentrée littéraire du Mali » tente, chaque année, depuis treize ans, de dynamiser et de questionner l'industrie. Cafés littéraires, débats et conférences étaient au cœur des rencontres cette semaine. Une semaine d'échanges qui s'est terminée ce samedi 20 mars par une soirée de remise des prix.