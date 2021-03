Barrage sur le Nil: l'Éthiopie dit qu'elle mènera la 2nde phase de remplissage cet été

Vue générale du barrage de la Renaissance prise le 26 décembre 2019. EDUARDO SOTERAS / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le 22 mars est la journée mondiale de l’eau. Certains experts prédisaient que les guerres du futur seraient des guerres de l’eau. Dans la corne de l’Afrique, on ne parle pas encore de conflit armé, mais le ton ne cesse de monter entre l’Égypte le Soudan et l’Éthiopie. En jeu, les eaux du Nil, qui sont au centre de d’une intense bataille diplomatique alors que l’Éthiopie finit la construction de son Barrage de la Renaissance, le futur plus grand d’Afrique. Et elle est bien décidée à ne pas se laisser intimider par le Soudan et l’Égypte.