Covid-19 : Ali Bongo appelle les Gabonais à se faire vacciner

Plus d’une semaine après l’arrivée de 100 000 doses de vaccin offert par la Chine, le président Ali Bongo Ondimba a pris la parole lundi 22 mars. Dans un message à la nation, il a annoncé le démarrage imminent d’une campagne de vaccination contre le Covid-19.

« Dans la guerre contre le Covid-19, notre pays dispose désormais d’un vaccin, s’est félicité le président gabonais lors de son allocution. Nous sommes fin prêts. Seront vaccinés en priorité les personnels de santé, les forces de sécurité et de défense, les personnes âgées et les personnes à risque. »

Ali Bongo a notamment invité les populations à se faire vacciner pour baisser la courbe de contamination et retrouver rapidement une vie normale. « Je tiens à rappeler à tous que le vaccin n’est pas obligatoire, mais fortement recommandé par les autorités sanitaires nationales et internationales. Chers compatriotes, écoutez la voix de la raison, de la science, de la médecine : vaccinez-vous. Pour notre protection à tous. Plus nous nous vaccinerons, mieux nous respecterons les gestes barrière, plus vite nous pourrons alléger les mesures de protection et retrouver enfin le cours normal de nos vies. Vaccinez-vous. »

J’ai reçu ce lundi le plan national de #vaccination.

La campagne de vaccination va pouvoir démarrer au #Gabon.

Nous sommes prêts.

Je me ferai moi-même vacciner.#VaccinezVous #StopCovid

