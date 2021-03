Législatives en Centrafrique: le MCU pour l'instant majoritaire, talonné par les indépendants

Opération de vote à Bangui pour les élections législatives du 14 mars 2021 en Centrafrique. AFP - CAMILLE LAFFONT

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’Autorité nationale des élections a annoncé les résultats des législatives tenues le week-end dernier. En décembre, le scrutin avait été fortement perturbé par l’insécurité et des problèmes techniques beaucoup de circonscriptions n’avaient pas pu aller voter. Le week-end dernier on a donc revoté. Pas de taux de participation général, selon les circonscriptions il varie de 30% à plus de 90%. Trois circonscriptions n’ont pas pu voter, 11 ont voté partiellement sur les 140. L’ANE annonce un taux d’ouverture des bureaux de vote de 96%.