Nigeria: responsables politiques et religieux s'impliquent dans la campagne de vaccination

Le président nigérian Muhammadu Buhari reçoit sa première dose de vaccin AstraZeneca le 6 mars 2021. AP - Sunday Aghaeze

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Officiels et responsables religieux se mobilisent pour encourager la population à se faire vacciner contre le Covid-19. Le pays le plus peuplé d’Afrique a reçu près de 4 millions de dose de ce vaccin dans le cadre du dispositif Covax début mars. De nombreux centres de vaccination ont ouvert leurs portes dans les grandes villes du pays pour les personnes de plus de 70 ans et les professions particulièrement exposés.