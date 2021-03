Telnet, l'entreprise qui propulse la Tunisie dans l'espace

Des employés du groupe de télécommunications tunisien Telnet assistent au lancement de la fusée porteuse russe Soyouz-2.1a depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan transportant 38 satellites étrangers, dont le premier satellite tunisien Challenge-1, à Tunis le 22 mars 2021 AFP - FETHI BELAID

La Tunisie a propulsé dans l'espace, grâce au lanceur russe Soyouz, le premier satellite entièrement conçu et fabriqué sur son sol par des ingénieurs tunisiens. Une réussite symbolique forte pour le pays qui se positionne de plus en plus comme un carrefour technologique entre l'Europe et l'Afrique. C'est aussi un succès pour Telnet, le groupe d'ingénierie qui a développé Challenge One, le nanosatellite de cinq kilos.